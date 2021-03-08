Начинается обеспечение раненых участников Отечественной войны Азербайджана инвалидными колясками с электроприводом. Об этом, выступая на церемонии передачи средств реабилитации в Центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения, сказал председатель Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдул-Гадиров, сообщает haqqin.az.

По его словам, в первую очередь инвалидными колясками с электроприводом будут обеспечены лица, ставшие инвалидами при защите территориальной целостности страны, на следующем этапе - другие лица с инвалидностью.

Абдул-Гадиров отметил, что за последние два года были сданы в эксплуатацию 11 предприятий по реабилитации и оказанию социальных услуг: "Создана современная инфраструктура для оказания качественных услуг реабилитации раненым участникам Отечественной войны".

Председатель Агентства напомнил, что обеспечение высокотехнологичными протезами началось с декабря прошлого года, 15 военнослужащим уже переданы такие средства, работа в этом направлении продолжается. В поствоенный период 210 ветеранам войны передано 1 200 средств реабилитации.

На церемонии реабилитационные средства передвижения были предоставлены пяти ветеранам Отечественной войны.