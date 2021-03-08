Синоптики предупреждают о снеге и метели

Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии и природных ресурсов предупредила об ожидающихся нестабильных погодных условиях на территории Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, с 12 марта и до второй половины дня 13 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Временами порывы ветра составят 23-28 м/с. Днем в некоторых местах полуострова - 30-33 м/с.

11 марта ожидаются дожди, 12 марта – мокрый снег и снег. Во второй половине дня 12 марта возможна метель, температура понизится на 3-5 градусов, в ночь на 13 марта составит 0 градусов.

С 11 по 13 марта в районах Азербайджана также ожидается нестабильная погода, местами снег, прогнозируется западный ветер до 15-20 м/с, 12 марта усилится до 30-33 м/с. Температура снизится на 5-8 градусов, в горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.