Глава МИД Венгрии назвал основную цель своего визита в Баку

Азербайджан и Венгрия плодотворно сотрудничают, эти отношения успешно развиваются, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на совместной конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Trend.

По словам Сийярто, между Азербайджаном и Венгрией не осталось нерешенных вопросов: "Это позволяет нам успешно продолжать экономическое сотрудничество. Основная цель нашего визита — создать условия для участия венгерских компаний в восстановительных работах в Карабахе. Мы поддерживаем участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха".