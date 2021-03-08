Еще один бунт армянских генералов

Командный состав ВС Армении присоединился к заявлению теперь уже бывшего главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна и подтвердил данные ранее оценки ситуации в стране. Командиры вслед за посланием Гаспаряна в среду выступили с совместным заявлением, которое опубликовано на странице начальника отдела информации ГШ ВС Армении Самвела Асатряна в Facebook, сообщает «Спутник-Армения».

В заявлении отмечается, что офицеры разделяют позицию Гаспаряна о необходимости отставки премьера Никола Пашиняна и проведения внеочередных парламентских выборов.

Генералы отмечают, что «понять их лишения и пройденные ими испытания могут только люди, способные к оценке и анализу».

В то же время они «берут под козырек» призыв Гаспаряна – продолжать службу во благо армии, страны и народа.

Напомним, Гаспарян в своем послании сообщил, что обратился в Административный суд с целью оспорить решение премьера о снятии его с занимаемой должности. Он также обратился к генералам, офицерам и солдатам, призвав их продолжить службу стране и народу.