Чехия бьет рекорды смертности. Виновата пандемия

Данные, опубликованные в Праге, говорят о том, что в январе в Чехии умерли 15 тысяч 900 человек. Это примерно на 5 тысяч 300 смертей больше, чем средний показатель за последние 5 лет, когда январские показатели колебались от 9 с половиной тысяч до 12 тысяч 400. Это самое большое количество умерших за 70 прошедших лет.

Коронавирус продолжает собирать свою смертельную жатву. Одна из стран Центральной Европы — Чехия пока не может справиться с пандемией. Как сообщает статистическое ведомство этой страны, январь нынешнего года побил рекорды числа летальных исходов. Смертность в первый месяц 2021-го превысила показатели осенней волны Covid-19 и стала самой высокой за период с 1950 года.

«Исторически во временном масштабе абсолютных данных, начиная с 1950 года, никогда еще количество умерших в январе не было выше, чем в этом году. Ближе всего к этому показателю был январь 1970 года, во время эпидемии так называемого «гонконгского гриппа». Тогда это число достигло 15 тысяч 300 человек». Так прокомментировал новые данные директор Чешского статистического института (CSU) Марек Ройчек.

В январе текущего года на 100 тысяч граждан приходится 148 смертей, тогда как в этом месяце в 2015-2019 годах умирало на 50 процентов меньше - приблизительно 100 человек.

День 6 января 2021 года уже вписан в историю Чехии наибольшим количеством летальных исходов — из жизни ушел 571 человек. В данных статистики не приводятся причины смерти, но так называемую избыточную смертность связывают прежде всего с пандемией коронавируса, что логично.

По данным чешского министерства здравоохранения, за январь 2021 года умерли 4 тысячи 767 больных коронавирусом, что явилось вторым по величине показателем с ноября 2020-го, когда было зафиксировано 15 тысяч 700 смертей. Так, цифры января превысили ноябрьские показатели, когда Чехию накрыла осенняя волна пандемии.

Как отмечает на домашней странице института Михаэла Немечкова из отделения демографической статистики CSU, повышенная смертность была зафиксирована в январе во всех краях страны. Исключением была только столица Прага. Если в процентах по всей Чехии рост выражался цифрами выше 60 процентов, то увеличение числа летальных исходов среди пражан отмечено 27 процентами. Согласно статистике, большую часть умерших составляли люди в пожилом возрасте — как правило, старше 65 лет.

Собственно, Чехия не является исключением среди стран, страдающих от коронавируса — именно люди в пожилом возрасте, отягощенные хроническими заболеваниями, становятся первой мишенью для смертельной инфекции Covid-19.