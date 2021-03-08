Пашинян назвал своего кандидата на пост главы Генштаба
Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил президенту страны ходатайство о назначении на пост главы Генштаба Артака Давтяна. Информацию об этом подтвердила СМИ пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян.
Напомним, Давтян уже занимал должность главы Генштаба ВС Армении в 2018-2020 годах. В июне прошлого года он подал в отставку после скандала, связанного со свадьбой сына в период коронавирусного локдауна. На его место был назначен Оник Гаспарян. Спустя некоторое время Давтян был назначен начальником военно-промышленного комитета при министерстве высокотехнологичной промышленности, где проработал до октября 2020 года.