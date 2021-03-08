Подросток готовил теракт в российской школе

В Пензенской области РФ 16-летний школьник хотел устроить теракт из-за чувства неприязни к одноклассникам и педагогам. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным следственного комитета, подросток планировал совершить теракт в школе в апреле 2021 года, он разработал план преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья.

«Довести до конца преступный умысел подросток не смог, поскольку его противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ по Пензенской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий», — сказали в ведомстве. Школьник задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в ФСБ сообщили, что по месту проживания подростка были изъяты незаконно хранящиеся охотничье ружье и порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».