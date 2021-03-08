Беглый убийца экстрадирован в Азербайджан
Объявленный в международный розыск Какаван Кавус Зафар оглу в сопровождении особого конвоя Министерства юстиции был экстрадирован в Азербайджан, сообщили haqqin.az в правоохранительных органах.
Согласно информации, Какаван Кавус Зафар оглу, привлеченный к следствию в качестве обвиняемого по уголовному делу, которое было возбуждено в связи с умышленным убийством группой лиц Наджиева Эльвина Заманали оглу и Сарыбалаева Заура Вафадар оглу, скрывался в Беларуси. Запрос в Генпрокуратуру Беларуси по установлению местонахождения разыскиваемого был удовлетворен, и преступник был задержан.