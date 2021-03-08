Школу в Азербайджане закрыли из-за коронавируса
С 9 марта процесс обучения в полной средней школе села Баш Зейзид Шекинского района продолжается в дистанционной форме, говорится в сообщении Министерства образования Азербайджана.
Согласно информации, данное решение принято из-за заражения директора и завуча школы коронавирусной инфекцией.
Планируется, что дистанционное обучение продлится 14 дней.
Ранее сообщалось о переходе на дистанционное обучение бакинских средних школ №№274 и 320 из-за выявленного коронавируса у четырех учителей.