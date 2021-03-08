«Дашкесан демир филиз» и Университет нефти и промышленности договорились о сотрудничестве

Согласно меморандуму, на основе взаимной договоренности предусматривается совместная разработка и реализация концепций изучения, разведки месторождений руд черных металлов в стране, подготовки квалифицированных кадров для применения новых технологий в этой сфере. Кроме того, в документе отражена вовлеченность студентов степени бакалавриата и магистратуры различных факультетов вуза в производственную практику компании. Планируется привлечение отобранных студентов к практической работе в области научных исследований и проектирования, составление тем дипломных, научных и других работ, а также премирование отличившихся студентов стипендиями и наградами.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджанской Республики от 6 августа 2020 года ЗАО «AzerGold» было поручено подготовить документ предварительной оценки в связи с вводом в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения – крупнейшего железорудного комплекса в регионе. Распоряжением президента от 1 сентября 2020 г. деятельность общества направлена на управление, разработку и разведку месторождений руд черных металлов в стране, а также на развитие других вопросов в этом направлении. Для выполнения задач, вытекающих из этих документов, с целью организации деятельности на месторождениях железной руды по всей стране 14 декабря 2020 г. ЗАО «AzerGold» основало ООО «Дашкесан демир филиз» как дочернее юридическое лицо. Целью акционерного общества является ввод в эксплуатацию одного из крупнейших проектов – Дашкесанского железорудного месторождения, которое будет способствовать внесению дополнительного социально-экономического вклада в развитие экономики и страны, и региона.