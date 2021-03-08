Российский Sputnik V будут производить в Евросоюзе

В программе телеканала «Россия 24» руководитель фонда Кирилл Дмитриев не захотел выдавать детали этих важных договоренностей.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что вакцину «Спутник V» будут производить в четырех странах Евросоюза. Заявлено, что подписано соглашение с фирмами во Франции, Германии, Испании и Италии.

Ранее уже звучала информация, что швейцарская фирма Adienne Pharma & Biotech будет производить российскую вакцину от Covid-19 на своих заводах в Италии.

Таким образом, Италия стала бы первым государством в ЕС, в котором будет производиться российский препарат.

Как уже сообщал haqqin.az, Европейское агентство по лекарствам начало поэтапное рассмотрение российской вакцины, чтобы ускорить процесс ее допуска и использования в странах-членах ЕС.

Результаты клинического тестирования, описанные и опубликованные в авторитетном журнале Lancet, свидетельствуют, что «Спутник V» эффективен в 91 проценте случаев против заболевания коронавирусом.

Известно, что, несмотря на первенство России в регистрации своей вакцины, мощностей для ее производства у нее недостаточно. Потому международное сотрудничество так важно в обуздании пандемии. Невзирая на политику.