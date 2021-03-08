Панах Гусейн привился вакциной, но потом заразился коронавирусом комментарий Минздрава
Председатель Народной партии Азербайджана, бывший премьер-министр Панах Гусейн заразился коронавирусом. Об этом изданию Qafqazinfo заявил сам Панах Гусейн, отметив, что в настоящее время он получает лечение.
Примечательно, что 64-летний Панах Гусейн 23 февраля вакцинировался от коронавируса вместе с лидерами других партий. Тот факт, что политик заразился коронавирусом даже после вакцинации, стало поводом для обсуждения в социальных сетях.
Учитывая общественный резонанс, ситуацию поспешили прокомментировать и в Минздраве.
«После начала процесса вакцинации мы неоднократно призывали вакцинированных людей беречь свое здоровье. Вакцина не сразу защищает человека. Спустя некоторое время после вакцинации в организме появляются антитела к введенной в организм вакцине. Поэтому после вакцинации человек должен оберегать себя», - сообщили в Минздраве.
В одном из своих интервью заместитель гендиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева также отмечала, что основной целью вакцинации является создание коллективного иммунитета против коронавируса.
«Даже при случаях заражения, благодаря приобретенным нами антителам, болезнь пройдет легко. Основная цель вакцинации - это предотвратить тяжелые случи протекания болезни и смерти», - сказала она.