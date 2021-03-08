Председатель Народной партии Азербайджана, бывший премьер-министр Панах Гусейн заразился коронавирусом. Об этом изданию Qafqazinfo заявил сам Панах Гусейн, отметив, что в настоящее время он получает лечение.

Примечательно, что 64-летний Панах Гусейн 23 февраля вакцинировался от коронавируса вместе с лидерами других партий. Тот факт, что политик заразился коронавирусом даже после вакцинации, стало поводом для обсуждения в социальных сетях.