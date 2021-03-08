Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели спецоперацию в Агджабединском районе, сообщает пресс-служба МВД.

В Управление поступила оперативная информация о том, что ранее судимый Горхмаз Гулузаде хранит у себя огнестрельное оружие. В ходе операции подозреваемый был задержан.

Во время обыска у него дома были обнаружены автомат Калашникова и пистолет Макарова, а также патроны к ним.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Горхмаза Гулузаде избрана мера пресечения в виде ареста.