Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС "Аккую" фото
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке "первого бетона" под третий блок атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции, означающей фактический старт строительства блока, сообщает ТАСС.
АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря строит госкорпорация "Росатом". Путин принял участие в торжественной церемонии по случаю начала строительства третьего блока АЭС "Аккую" по видео-конференц-связи.