Ровнаг Абдуллаев: «Несмотря на пандемию, Азербайджан вновь достиг максимального результата»

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев высказал свое мнение относительно очередного успеха футзальной сборной Азербайджана, которая накануне в шестой раз подряд пробилась в финальную стадию чемпионата Европы.

«Сборная Азербайджана по футзалу очень порадовала нас, - заявил Ровнаг Абдуллаев официальному сайту АФФА. - Гостевая победа над Молдовой стала четвертой в нынешнем отборочном турнире. С этим результатом наша команда уже обеспечила себе путевку на Евро-2022.

Уже более года пандемия COVID-19 во всем мире сильно влияет на различные сферы жизни. Спорт в этом плане не является исключением. Особо радует то, что, несмотря на все эти трудности, сборная Азербайджана, показав пример высокого профессионализма, смогла достичь максимального результата.

Всех нас радуют стабильность сборной Азербайджана по футзалу, демонстрируемая ею на протяжении последних 10 лет, победы на важных соревнованиях и очередной выход в финальную стадию.

Поздравляю национальную команду с еще одним успехом, желаю удачи в оставшихся играх отборочного цикла и в финальном турнире».

Напомним, вчера сборная Азербайджана победила в Кишиневе Молдову со счетом 5:3. Набрав 12 очков из 12 возможных, подопечные Жозе Алесио да Силвы гарантировали себе одну из 16 путевок на чемпионат Европы, который пройдет в Нидерландах в январе-феврале следующего года.