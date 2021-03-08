Пашинян провел встречу с командным составом армии видео
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с командным составом Вооруженных сил. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, выложив также видео.
На кадрах виден Артак Давтян, которого армянский премьер предлагает назначить на должность главы Генштаба. Пашинян пообещал позже опубликовать также текст своего выступления.
Ранее Пашинян представил президенту Армении ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна, полномочия которого прекращены с 10 марта. У президента есть три дня на утверждение кандидатуры Давтяна.
Давтян возглавлял Генштаб ВС Армении в 2018-2020 годах. В июле-ноябре 2020 года он был председателем Военно-промышленного комитета республики. Ранее он руководил оперативным управлением Генштаба, командовал пятым армейским корпусом. Кандидатура Давтяна на новую должность предлагается на фоне противостояния руководства Генерального штаба с премьером.