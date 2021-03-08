Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с командным составом Вооруженных сил. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, выложив также видео.

На кадрах виден Артак Давтян, которого армянский премьер предлагает назначить на должность главы Генштаба. Пашинян пообещал позже опубликовать также текст своего выступления.