Тер-Петросян о взрывоопасной ситуации: «У Армении никогда не будет возможности стать нормальным и достойным государством»

Тер-Петросян, в частности, отметил: «Хочу также подчеркнуть, что главной и единственной причиной сложившейся взрывоопасной ситуации является болезненная привязанность человека, полностью провалившего свою миссию по управлению страной и приведшего наш народ к унизительному поражению, к своему креслу, что чревато новыми и гораздо более болезненными угрозами.

Вместе с тем, вот уже в который раз я хочу повторить, что вопрос смены власти должен быть решен исключительно конституционным путем, а предпосылкой для этого должно послужить немедленное достижение компромисса между властью и оппозицией. Не считаю, что возможность для этого исчерпана, поскольку, несмотря на свою жесткую риторику, оппозиция пока не перешла красные линии. В случае отклонения от конституционного пути у Армении больше никогда не будет возможности стать нормальным и достойным государством. Так что выход из сложившейся ситуации — это не только и не столько вопрос момента, а перспективы».