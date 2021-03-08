В ходе встречи Сахиба Гафарова подчеркнула, что взаимоотношения двух стран перешли на качественно новый уровень с получением Азербайджаном независимости, а ещё крепче они стали после официального визита общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в Саудовскую Аравию в июле 1994 года. Встречи, проведённые в ходе посещений президентом Ильхамом Алиевым Саудовской Аравии, а также подписанные в двусторонние документы в свою очередь определили направления развития отношений двух стран.

Эти отношения, отвечающие интересам наших народов, продвигаются и в парламентском ракурсе: в законодательных органах обеих стран существуют группы дружбы, а наши депутаты встречаются и обсуждают вызывающие общий интерес темы на обладающих определённым статусом мероприятиях, что весьма важно в двустороннем контексте. Кроме того, азербайджанские и саудовские депутаты эффективно сотрудничают в рамках ряда международных парламентских ассамблей.

Поблагодарив за искренний приём, Хамад бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр сообщил о своём участии в ряде встреч высокого уровня за то время, что он является послом Саудовской Аравии в Азербайджане. Он также выразил высокую оценку вкладу, сделанному президентом Ильхамом Алиевым в развитие отношений между нашими странами. Также посол отметил, что подписанные в самых разных сферах двусторонние документы служат углублению сотрудничества.

Посол подчеркнул, что Саудовская Аравия внимательно наблюдала за событиями, разворачивавшимися во время 44-дневной Отечественной войны, и поддерживала контакты с соответствующими структурами Азербайджана. Посол сообщил о посещении им освобождённых от оккупации районов Азербайджана, где он своими глазами видел разгромленные здания и вознёс молитву в разрушенной мечети. В Саудовской Аравии организовывается ряд мероприятий с целью правдивого информирования широкой общественности о реалиях Азербайджана, которые, по словам посла, получают исчерпывающее освещение в средствах массовой информации.

На встрече также произошел обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей и иных вопросах.