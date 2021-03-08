ПО «Азеригаз» начало рассылать абонентам СМС-уведомления об использовании природного газа. Начатые в связи с этим работы по программированию успешно завершены, сообщили haqqin.az в ПО «Азеригаз».

СМС-уведомления были отправлены на имеющиеся в базе мобильные телефоны жителей 12 административных районов, включая Баку и Апшеронский полуостров. СМС-уведомления, охватывающие свыше 61 тысячи абонентов, охватывают дебиторский долг в 5 миллионов манатов. Больше всего СМС-уведомлений получили жители Апшеронского района – 10 970.

Учитывая, что отправка СМС-уведомлений абонентам является новой инициативой, возможны и некоторые недочеты. Так, за последние сутки было получено около десяти таких обращений. Большинство ошибок связано с тем, что имеющийся в базе данных мобильный номер абонента был перепродан другому человеку. Подобные случаи выявляются и исправляются ошибки.

Отметим, что данная инициатива будет расширена и охватит и другие районы.