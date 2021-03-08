Межбанк обновил еще 4 центра обслуживания

Филиал банка в Ширване теперь функционирует по адресу: г. Ширван, ул. М.Э. Расулзаде, 11. А отделения в Самухе, Габале и Гёйгёле продолжают функционировать по прежним адресам.

Международный банк Азербайджана продолжает обновление сети обслуживания. В рамках данного проекта обновлены и сданы в эксплуатацию филиалы в Ширване, а также отделения в Самухе, Габале и Гёйгёле.

Обновленные филиалы и отделения банка готовы предоставить все необходимые условия и высокое качество обслуживания. Теперь клиенты смогут воспользоваться такими услугами, как наличные расчеты, вклады, денежные переводы, заказ платежных карт, коммунальные оплаты, операции с наличной валютой и т. д.

Основная цель проекта по обновлению сети обслуживания – отвечать всем запросам и потребностям клиентов на самом высоком уровне, создавая новые стандарты качества.

Первый заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана Ильхам Габибуллаев сказал, что процесс обновления будет продолжаться и коснется других филиалов и отделений банка, он также отметил: «Наша цель – предоставить нашим клиентам новый формат и более высокое качество сервиса. Этот процесс охватывает центры обслуживания банка как в Баку, так и в регионах. Помимо совершенствования традиционных услуг, мы нацелены удовлетворять больше потребностей клиентов банка, по этой причине ведется разработка решений для цифрового банкинга. Надеемся, что эта работа будет по достоинству оценена, послужит повышению удовлетворенности клиентов и сделает банковские услуги более доступными в регионах».

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.