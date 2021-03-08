Противники Пашиняна проводят свой очередной митинг

Митинг оппозиции проходит на проспекте Баграмяна у здания парламента Армении, передает ТАСС. В акции участвует около 2-3 тыс. человек.

Обстановка на месте проведения акции спокойная, каких-либо инцидентов не происходит. Прилегающие к проспекту улицы закрыты для движения автотранспорта.

К парламенту стянуты силы полиции, однако их немного, они не препятствуют проведению акции. У правоохранителей нет защитной экипировки и оружия.

Отметим, что оппозиция выходит на акции в Армении с тех пор, как к отставке Пашиняна призвал Генштаб страны.