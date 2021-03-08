Легендарный стадион «Маракана» переименуют в честь Пеле

Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро вскоре сменит название. Как сообщает CNN, законодательные органы штата Рио-де-Жанейро приняли решение о переименовании главного стадиона страны в честь бывшего нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле.

Решение было принято в результате голосования, проведенного среди жителей штата. В новом названии «Мараканы» Пеле будет назван «королем» — оно звучит так: «Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле».

Сам Пеле неоднократно выходил на поле «Мараканы». Стадион является домашней ареной «Фламенго» и «Флуминенсе», также некоторые домашние матчи на нем проводят «Ботафого» и «Васко да Гама». Считается, что именно в матче с «Васко», который проходил на «Маракане» в 1969 г., Пеле забил свой 1000-й гол в карьере.

Пока «Маракана» имеет другое официальное название — «Журналишта Мариу Филью». Стадион носит имя бразильского журналиста, благодаря которому проект воплотился в жизнь.

Пеле — единственный футболист в мире, трижды становившийся чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962 и 1970 гг.). Бразилец также признан лучшим футболистом ХХ века по версии футбольной комиссии ФИФА. Осенью 2020 г. Пеле исполнилось 80 лет.