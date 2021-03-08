"Давно уже не виделись": Путин и Эрдоган договорились о встрече

Президент РФ Владимир Путин согласился встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лично, добавив, что они давно не виделись и "надо это сделать в ближайшее время".

Путин и Эрдоган в среду дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.

"Турция намерена продолжать сотрудничество с РФ по важнейшим региональным проблемам, таким как Сирия, Ливия, Карабах. Надеюсь, мы сможем скоро встретиться лично", - заявил Эрдоган, обращаясь к Путину в режиме видеоконференции на церемонии начала строительства 3-го энергоблока АЭС с участием президентов РФ и Турции, передает РИА Новости.

"Договорились. Мы давно уже не виделись. Надо это сделать в ближайшее время", - ответил Путин.