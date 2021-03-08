На шельфе Баренцева моря нашли новые запасы нефти

Предприятие Vår Energi, почти на 70% принадлежащее итальянской нефтегазовой компании Eni и более чем на 30% — Hitec Vision, обнаружила новые запасы нефти на шельфе Баренцева моря в Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба Eni, на которую ссылается российское издание «Ведомости».

Как уточнили в компании, эти запасы были найдены в рамках лицензии на добычу PL532 на участке Isflak. На 30% данная лицензия принадлежит Vår Energi, на 20% — Petoro AS, половина же — Equinor Energy.

Скважина находится примерно в 10 километрах к юго-западу от месторождения Skrugard и в 230 километрах к северо-западу от месторождения Hammerfest. «По предварительным оценкам, объем месторождения составляет от 65 до 100 млн баррелей нефтяного эквивалента. Новое открытие будет связано с центром разработки Johan Castberg», — заявили в Eni.

Vår Energi владеет более чем 140 лицензиями на добычу нефти и газа на 35 месторождениях и работает на всем норвежском континентальном шельфе.