От президента Армении требуют рассказать о британском гражданстве

Президент Армен Саркисян должен ответить на вопросы, остается ли у него британское гражданство, и о том, совмещал ли он дипломатическую службу с частным бизнесом. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

В частности, с 30 мая 2002 года по 9 июня 2015 года Саркисян был директором Eurasia House International, в то время как с 2013 по 2018 годы находился на дипломатической службе. Так, в 2013-2015 годах он находился на дипломатической службе Армении (посол в Великобритании), одновременно оставаясь директором частной компании.

Адвокат отмечает, что в своей биографии президент не указал этот факт, хотя дипломат не имеет права заниматься частной предпринимательской деятельностью.

Что касается гражданства Армении, то согласно части 2 статьи 124 Конституции, президентом Армении может быть избран человек старше 40 лет, который последние шесть лет был гражданином Армении и постоянно проживал в стране, а также владеет армянским языком. На запрос Ары Зограбяна был получен ответ, что Саркисян в 2003-2012 гг был гражданином Великобритании.