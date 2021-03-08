Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки 57 тыс. долларов 22 февраля 2021 года.

Биткоин в ходе торговой сессии рос на 5,26%, достигая отметки 57,079 тыс. долларов США, об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

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Биткоин в ходе торговой сессии рос на 3,52%, достигая отметки в 56,3 тыс. долларов США. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки 56 тыс. долларов 22 февраля 2021 года.

К 17:53 курс биткоина находился на уровне 56,186 тыс. долларов США за штуку (+3,51%).