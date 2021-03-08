Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто провели в Баку встречу с представителями венгерского бизнеса. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Согласно сообщению, венгерские бизнесмены находятся с визитом в Азербайджане в составе делегации во главе с сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто.

С.Бабаев отметил, что «Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Венгрией», принятая главами двух стран, предоставила возможность для расширения сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Венгрией с каждым годом развиваются. Также указал на важность торговых отношений в экономическом сотрудничестве между странами, поступательный рост товарооборота на 9% в 2020 году, в том числе рост импорта на 8% и экспорта на 60%.

Министр Бабаев напомнил, что в результате взаимного интереса и усилий в соответствии с имеющимся потенциалом в предстоящий период отношения будут расширяться. В сферах транспорта, торговли, сельского хозяйства, строительства и других сферах уже успешно действуют 19 венгерских компаний.

С.Бабаев отметил, что Азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила наши территории от армянской оккупации, и уже начались масштабные строительные работы по восстановлению инфраструктуры разрушенных Арменией городов и сел. Он очень рад, что венгерские компании готовятся присоединиться к программе строительства на освобожденных территориях.