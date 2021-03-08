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Журналисты Русской службы ВВС побывали на освобожденных территориях Азербайджана и подготовили очередной большой репортаж, в котором рассказывают о вернувшемся в родной Агдам вынужденном переселенце, о встрече с матерью шехида, о проводимых здесь строительных работах. Haqqin.az представляет читателям этот репортаж с сокращениями.

"Кругом на уровне глаз битый кирпич, торчащая арматура, осколки стекла. Но земля усыпана историями, не имеющими ни начала, ни конца. Детская фотография во дворе разрушенного дома. Банка с остатками варенья на раскуроченном крыльце. Мужской ботинок 42-го размера - один... Вокруг - на многие километры - минные поля. Натик Аллахъяров приезжает на место встречи на час раньше оговоренного. На улице холодно - в такую погоду обычно надевают пуховики, но Натик вылезает из машины в свитере, поверх которого - тонкий жилет. Он делает несколько шагов, опираясь на свою трость, и по тому, как он протягивает руку и растерянно говорит несколько слов приветствия, понятно, как сильно он переживает. Впервые за 28 лет Натик едет в родной город Агдам. Подростком он вынужден был бежать оттуда во время первой Карабахской войны. Обороняя Агдам от наступающих армянских сил, Натик подорвался на мине и в 17 лет навсегда остался хромым. "Я не имею права сейчас жить, потому что я ушел с родной земли, а мои погибшие друзья остались там. Мне кажется, они смогут нас простить, только когда я вернусь и поклонюсь их могилам, когда я снова поцелую родную землю", - эти слова Натик произнес еще в октябре. Война была в самом разгаре... Спустя несколько месяцев у него появилась возможность снова увидеть родную землю. Дорогу машине преграждает красно-белый шлагбаум. Военные на блокпосту требуют остановиться и долго проверяют документы. Натика они знают в лицо - это уже третья его попытка попасть на родную землю. Он приезжал к шлагбауму дважды, звонил друзьям, умолял пропустить его, чтобы хотя бы из окна машины взглянуть на родной город. Военные были непреклонны, и Натик дважды возвращался домой ни с чем. В третий раз получилось - но только потому, что его взяли с собой журналисты. Шлагбаум поднялся, и Натик шумно выдохнул, поднял ладони к небу и начал вполголоса читать молитву...

"Извините, пожалуйста", - Натик вышел из машины, прислонил трость к багажнику и мягко опустился на колени, прижав лоб к пыльной дороге. Несколько минут он целовал землю. Когда он поднял голову, в глазах стояли слезы: "Спасибо, что спустя 28 лет моя долгая тоска закончилась". От дома, где жил Натик, осталось три стены и груда кирпичей, по которой можно догадаться, что когда-то здесь было крыльцо. В этом месте нет никакой жизни - только голые белые кирпичи и начинающая зеленеть трава. Но Натик видит другую картину. "Вот это наш двор был. Вот тут мы играли. Вон там мой дядя жил. А там наши утки были. Хорошее время тогда было. Сейчас от деревни ничего не осталось. Спасибо всем, что вернулся в эту деревню, что сбылись мечты. Вот если умру сейчас - умру счастливым. Ничего мне больше не надо, кроме вот этого места, вот этой дорожки". Натик разворачивает пакет и достает из него распечатанные фотографии молодых мужчин: "Это мой школьный друг Исраиль. Нас обоих вместе ранило, когда на мину попали. Пусть матери шехидов простят меня - не все фотографии смог распечатать. Разрешите, повешу их…" Натик подходит к уцелевшей стене, прикрепляет фотографии, снова поднимает ладони к небу. Он читает на арабском первую суру Корана и снова смахивает слезы. Агдам неживой. Под высоким синим небом и ярким солнцем видны глубокие раны войны. Тридцать лет назад здесь жили 30 тысяч человек. Сейчас - ни души. Уцелело немногое. Поэтому сохранившиеся фрагменты цветной мозаики на стене разрушенного дома кажутся инородными. Это все, что осталось от музея хлеба, - он сильно пострадал в годы первой Карабахской войны и с тех пор медленно разрушался. Не сохранились ни ажурные переплетения орнамента, ни цветные витражи. Только мозаичное панно с колосьями пшеницы на фоне солнца. Подход к музею оцеплен лентой - землю вокруг еще не проверили на мины.

В центре города, окруженные руинами тянутся к небу два минарета. Мечеть, построенная здесь еще в 1870-м, пережила обе войны. Зимой 1992 года в эту мечеть привозили тела убитых мирных жителей Ходжалы. Сейчас внутри пусто. В городке Барда, на удалении от бывшей линии фронта, Ирада Гурбанова стоит на могиле своего младшего сына. 22-летний Худаяр погиб на этой войне. Ирада говорит, что он попал в окружение, "врагов было слишком много", но и Худаяр "тоже убил многих". На могилу сына, выложенную красными гвоздиками, Ирада приходит три, иногда четыре раза в день. Два десятка могил новых жертв этой войны все в цветах. Памятники с фотографиями давно поставлены. Ирада Гурбанова, сама родом из Агдама, гордится сыном, погибшим за земли. - Эти земли стоят жизни вашего сына? Ирада не понимает, как можно задавать такие вопросы. - Когда я думаю о сыне, жить не хочется. Но кто-то должен был сделать это дело. Наш президент отдал приказ, а наши шехиды отдали свою кровь и жизнь, чтобы освободить нашу землю. Сын - он для родины. Если не сделал бы он… - Ирада замолкает на секунду, смахивает слезу. - Столько времени мы ждем, чтобы наша земля, земля моего отца, дедушки и бабушки, была свободна. Это очень тяжело, что я потеряла своего сына. Но то, что он сделал, - было важно.

Люди, бежавшие от войны в начале 90-х, как и Натик Аллахъяров, мечтают вернуться на родные земли. Им обещают, что электричество и водоснабжение восстановят в ближайшие месяцы. Но мины, многие из которых сохранились в земле со времен первой войны, нельзя обезвредить так же быстро. На возвращенных Азербайджаном территориях в абсолютной тишине безлюдной земли иногда слышатся резкие звуки взрывов. Это разминирование. Город Физули азербайджанские силы взяли еще 17 октября. На первый взгляд он напоминает Агдам - разрушенный, опустошенный. Но не мертвый. Следы военной жизни тут повсюду... На многие километры вокруг в Физулинском районе - минные поля. Саперы просят идти строго за ними - шаг в шаг. По узкому коридору можно пройти только по одному - справа и слева в землю воткнуты синие колышки. Это значит - мины. Некоторые мины лежат в этой земле почти три десятилетия. За это время почва, избавляясь от инородного, начала выталкивать их наружу, и над поверхностью земли теперь виднеются верхние части корпусов. Другие мины установлены недавно, заметить их невозможно. После окончания войны больше 40 человек подорвалось на минах в районе Агдама, Физули и Агджабеди - это несмотря на то, что территорию постоянно патрулируют военные. Основную работу здесь проводит АНАМА - национальное агентство по разминированию. "Мы не можем сказать, сколько конкретно времени потребуется, - говорит Мадад Маммадов, отвечающий за разминирование в районе Физули. - Все земли разные: жилые территории, пустыри, леса, горные районы. Для всего этого есть свои методы очистки, и требуется разное время". По самым грубым прикидкам, один человек может разминировать 25 квадратных метров территории за день. В АНАМА работают 560 человек. Таким составом на полное разминирование земель уйдет больше 10 лет. Азербайджан намерен привлечь специалистов из других стран. "Мы пока очистили небольшую территорию, но уже нашли тысячи мин. Наталкиваемся, например, на минную полосу шириной в 30 метров и находим там 100-150 мин. А потом наталкиваемся подряд на семь-восемь минных полос. По мере изменения линии фронта территории минировались снова и снова"... В 10 минутах на машине от этого поля полным ходом идут работы. Люди кладут кирпичи, работает экскаватор. Здесь строят подстанцию, которая будет снабжать электричеством Физули. Чтобы начать строительство, АНАМА 15 дней очищала территорию, вскопав землю на глубину шесть метров.

"Уже начали устанавливать электрическое оборудование и собирать металлоконструкции. Планируем за два месяца закончить эту подстанцию. В других районах, например, в Шуше тоже идет строительство", - поясняет прораб Хайям Мустафаев. План амбициозный - подстанция должна снабжать электричеством аэропорт, который планируют построить неподалеку. Президент Ильхам Алиев, провозгласивший возвращенную по итогам войны Шушу культурной столицей Азербайджана, рассчитывает, что аэропорт будет международным, чтобы в регион прилетали иностранные туристы.