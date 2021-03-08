Пашинян обратился к военным Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел совещание с руководящим составом армянской армии. Sputnik Армения сообщает, что премьер отметил, что армянское государство и народ проходят тяжкие испытания.

"Никто не может недооценивать тот незабываемый вклад, который вносят генералы, офицеры, сержанты и рядовые в укрепление страны", - заявил Пашинян.

По словам премьера, в сложившейся ситуации военно-политическому руководству нужно обсудить, проанализировать и ответить на несколько вопросов, сформировать общее видение развития ВС страны. Это видение должно быть основано на знаниях и опыте генералов и офицеров, для которых армия и служба – не просто теоретические термины, а каждодневная работа и служба.

Напомнив, что по закону срок полномочий Оника Гаспаряна как главы Генштаба уже истек, Пашинян поблагодарил его за многолетнюю службу.

Пашинян заявил, что уже представил президенту ходатайство о назначении Артака Давтяна на пост главы Геншатаба. Премьер добавил, что более подробно об этом поговорит с военными во время встречи по случаю представления нового начальника Генштаба.

"Хочу попросить всех присутствующих продолжить свою службу в рядах ВС как генералы, офицеры, как столпы структуры, являющейся гарантом безопасности и территориальной целостности Армении. Я верю в вас, я убежден, что службу, которую вы несли, вы несли ее искренне. Эта служба достойна высших похвал и эта оценка никогда, ни при каких обстоятельствах не может быть пересмотрена", - заявил премьер Армении.