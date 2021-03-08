Венгрия выделила €25 000 на разминирование освобожденных территорий Азербайджана

21:08

Открытая поддержка Венгрией Азербайджана во время Отечественной войны и готовность венгерских компаний присоединиться к восстановительным работам на освобожденных территориях свидетельствуют о развитии дружественных отношений и экономического сотрудничества между двумя странами. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, об этом сказал сопредседатель Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией - министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

На встрече было отмечено, что венгерским компаниям открыта кредитная линия на сумму более 100 миллионов долларов от венгерского EXIM Bank для участия в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Сообщается также, что венгерская сторона выделила грант в размере 25 000 евро на разминирование этих территорий.

Был проведен анализ результатов деятельности совместной комиссии. Отмечено, что увеличение товарооборота между двумя странами на 9% в 2020 году является проявлением положительной динамики. На встрече обсуждались успешные результаты принятой главами государств «Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Венгрией». В развитии экономических отношений была отмечена важность проведенных в прошлом в Баку и Будапеште бизнес-форумов, деловых встреч, а также открытия Дома Азербайджана в Будапеште.