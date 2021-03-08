Степан Галстян стал исполняющим обязанности главы Генштаба Армении
Исполняющим обязанности начальника Генштаба ВС Армении назначен заместитель начальника Генштаба Степан Галстян, сообщила Sputnik Армения пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.
Галстян был назначен на должность замначальника Генштаба ВС Армении в июне 2018 года.
При этом премьер-министр Никол Пашинян представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна на пост главы Генштаба.
Напомним, 10 марта Оник Гаспарян был освобожден с поста главы Генштаба Армении.