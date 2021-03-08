Впервые: премьер Израиля едет в Эмираты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг, 11 марта, совершит первый официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Anadolu сообщает, что в рамках визита глава израильского правительства встретится с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом.

Нетаньяху станет первым израильским премьером, совершившим визит в ОАЭ. Отмечается, что Нетаньяху совершает визит за несколько дней до выборов в Израиле 23 марта.

Израиль и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений на церемонии, состоявшейся в Белом доме 15 сентября 2020 года.