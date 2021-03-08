Бизнесмен потерял ноутбук с биткоинами на $561 миллион

Основатель сайта InfoWars, специализирующегося на фейковых новостях и конспирологии, Алекс Джонс в интервью Flagrant 2 рассказал, что потерял ноутбук, на котором было 10 тысяч биткоинов. Об этом пишет РБК.

По его словам, криптовалюту ему подарил еще в 2011 году телеведущий Макс Кайзер со словами, что цифровая монета станет новой мировой валютой.

Кайзер подтвердил в Twitter, что действительно подарил Джонсу 10 тысяч биткоинов. По его словам, тогда стоимость одной монеты была менее $5.

По актуальному курсу стоимость потерянных биткоинов составляет почти $561 млн.

Отметим, что на вечер среды стоимость биткоина выросла на 5,26% - до 57,079 тысячи долларов за электронную монету.