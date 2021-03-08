Шеф Госдепа и глава МИД Китая встретятся на Аляске

Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

"Госсекретарь и помощник президента обсудят с китайскими представителями ряд вопросов", - отметили в Госдепе.