Наполеона Бонапарта отправили в тюрьму за взятку

Генерал-инспектор индонезийской полиции Наполеон Бонапарт приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции, сообщает газета Jakarta Globe.

По данным обвинителей, высокопоставленный правоохранитель со звучным именем получил взятку в размере 370 тысяч долларов США и 200 тысяч сингапурских долларов. В обмен генерал-инспектор помог вернуться в страну мужчине, который разыскивался по обвинениям в мошенничестве.

Другой высокопоставленный фигурант дела бригадный генерал Прасетиджо Утомо осужден на 3,5 года. Сообщается, что генералы удалили имя мошенника из списка разыскиваемых Интерпола.

Генерал Бонапарт категорически отвергает все обвинения, он заявил, что обжалует вердикт.