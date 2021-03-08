В США назвали условия для смягчения санкций против Ирана

США намерены пойти на смягчение санкций в отношении Ирана только после его возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), призванному урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Тегерана. С таким заявлением госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, посвященных внешнеполитическим приоритетам новой американской администрации во главе с президентом Джо Байденом, ередает ТАСС

Конгрессмен-демократ Брэд Шерман спросил у Блинкена, готов ли он заверить законодательную ветвь власти США в том, что нынешнее американское правительство "до смягчения санкций" в отношении Ирана ожидает увидеть "поддающееся проверке соблюдение СВПД" со стороны Тегерана или движение последнего "посредством переговоров к полному соблюдению" ядерной сделки.

"Да", - лаконично ответил шеф американской дипломатии.

Шерман также поинтересовался у главы внешнеполитического ведомства США, может ли он гарантировать, что Вашингтон не пойдет на уступки Тегерану просто для организации переговоров должностных лиц США и Ирана. "Да, могу", - заявил на это Блинкен.