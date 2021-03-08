В Грузии заявили о скором визите Ираклия Гарибашвили в Баку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ближайшее время посетит Азербайджан с рабочим визитом, заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе на встрече с президентом Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамедом Мусаевым, передает Sputnik Грузия.

Для Гарибашвили это будет первый визит в ранге премьер-министра после длительного перерыва.

Напомним, Ираклий Гарибашвили стал премьер-министром Грузии во второй раз 22 февраля.