В Грузии заявили о скором визите Ираклия Гарибашвили в Баку
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ближайшее время посетит Азербайджан с рабочим визитом, заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе на встрече с президентом Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамедом Мусаевым, передает Sputnik Грузия.
Для Гарибашвили это будет первый визит в ранге премьер-министра после длительного перерыва.
Напомним, Ираклий Гарибашвили стал премьер-министром Грузии во второй раз 22 февраля.