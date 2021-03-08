В США признают: "Северный поток-2" почти закончен

США продолжат выступать против "Северного потока-2", но он почти закончен, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен. Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен", - сказал Блинкен на слушаниях в палате представителей, его цитирует РИА Ноовсти.

Блинкен не ответил прямо на призывы конгрессменов ввести санкции против 15 судов, связанных, по их мнению, со строительством газопровода.