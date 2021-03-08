Умер изобретатель CD-диска и плёнки для кассет

Изобретатель умер в возрасте 94 лет у себя дома в провинции Северный Брабант, сообщает портал Dutch News.

Оттенс в 1952 году начал работать в компании Philips, где спустя восемь лет возглавил отдел разработки продуктов компании. Уже в первый год он со своей командой подарил миру первый портативный магнитофон. Следующим изобретением стала пленка для компакт-кассет. Исходя из собственных мыслей о меньшем размере устройства, он спустя время создал и компакт-диск.