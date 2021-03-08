$1,9 трлн на помощь экономике: Конгресс принял план Байдена
Палата представителей Конгресса США в среду с небольшим перевесом одобрила предложенный главой Белого дома Джо Байденом пакет мер по поддержке экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
За антикризисную программу объемом 1,9 триллиона долларов проголосовали 220 депутатов, против - 211, передает Дойче велле.
Ожидается, что средства, среди прочего, будут направлены на наращивание программы вакцинации от коронавируса, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, увеличение пособия на ребенка и по безработице.