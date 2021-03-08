Месторождение золота в Узбекистане признали крупнейшим в мире

Аналитический центр Kitco опубликовал топ-10 месторождений по добыче золота в 2020 году. Месторождение Мурунтау в Навоийской области Узбекистана заняло первую строчку рейтинга, передает CentralAsia.

Горнодобывающий комплекс Мурунтау, расположенный в Узбекистане и состоящий из открытых рудников, по оценкам Kitco, произвел чуть более 2 миллионов унций золота в 2020 году, отмечается в сообщении.

«Учитывая ресурсную базу, оцениваемую в более чем 150 млн унций, Мурунтау, вероятно, сохранит за собой титул крупнейшего золотого рудника в мире в ближайшем будущем», - говорится в отчете центра.