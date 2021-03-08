Российского консула выслали из Польши

Как заявил пресс-секретарь министра, который координирует работу польских спецслужб, Станислав Жарын, российский дипломат был выслан из страны в феврале в ответ на действия Москвы, которая объявила персоной нон грата польского консула в Санкт-Петербурге.

По словам Жарына, речь идет об Игоре Ощепкове, который работал консулом в Познани. Дипломат, как заявил пресс-секретарь, получил результат теста с данными о заражении коронавирусом 21 января, однако позднее не соблюдал санитарные правила, принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах, вместо того чтобы находиться на самоизоляции. За три дня до получения положительного теста COVID-19 был обнаружен у супруги Ощепкова, а позднее и у его дочери, добавил он.