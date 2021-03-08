Подготовила: Афа Бабаева, отдел информации 02:32

«Вместо танков по полям ездят экскаваторы, а разведчиков на дорогах сменили землемеры. Однако беженцы пока не могут вернуться на свою малую родину. А главный вопрос – смогут ли азербайджанцы и армяне жить мирно по соседству – так и остается без ответа». Так начинается специальный репортаж журналиста РБК Артема Потемина, где рассказывается, как живет Азербайджан после завершившейся победой 44-дневной войны, какие события происходят в послевоенном Карабахе. «Карабахский конфликт закончился почти 4 месяца назад. И если в Армении за это время начался политический кризис, то азербайджанское общество, наоборот, сплотилось. В центре Баку сейчас строят большой Парк Победы, в котором будет выставлена трофейная техника, захваченная у армянских сил. По всей республике надписи «Карабах – Азербайджан», - говорится в репортаже.

Журналист рассказывает об организованных правительством Азербайджана для иностранных журналистов пресс-турах в Карабах: «Представителям СМИ из Европы, России, Турции. Украины и даже Японии показывают... города, точнее то, что от них осталось. И рассказывают, что на протяжении последних 30 лет в них никто не жил, а территории эти использовались как пояс безопасности... Но скоро, уверяет Баку, все изменится и на эти земли вернется мирная жизнь». Журналист отправляется в Лачинский район: «Дорога проходит через участок, который находится под ответственностью российских миротворцев. Они обеспечивают проезд по Лачинскому коридору... Свои блок-посты миротворцы без санкции командования снимать не разрешают. Однако после недолгих переговоров соглашаются перевезти автобусы с журналистами через коридор. По соглашению между Баку, Ереваном и Москвой миротворцы останутся в Карабахе до конца 2025 года. Мы спросили у президента Азербайджана, что, по его мнению, будет после этого. Вопрос: «Существует такая узкая дорожка – этот Лачинский коридор, по которому, собственно, условно говоря, карабахские армяне могут попадать в Ханкенди или, как они называют, Степанакерт. Когда-то наверняка закончится присутствие российских миротворцев. Как будет осуществляться, на Ваш взгляд, проезд через этот коридор?» Ответ президента: «Когда сейчас идут непонятные действия по тайному пропуску иностранцев в Нагорный Карабах со стороны российских миротворцев, у нас это вызывает недоумение. Мы с российской стороной договорились, что иностранцы туда могут поступать только с нашего разрешения. Но договорённость нарушается. И мы знаем, по фамильно практически, кто туда приезжает и кто уезжает. В целом интеграция Ханкенди и др. территорий, где сейчас проживает армянское население – это процесс неизбежный. Наша сила будет только увеличиваться. В том числе и население. А Армения без сотрудничества будет только слабеть».

Далее российский журналист рассказывает о монастыре в Лачинском районе, о том, что с начала карабахского конфликта представители албано-удинской общины посещают этот монастырь второй раз, чтобы совершить богослужение: «По их словам, древний храм относится к 6 веку и называется Агоглан. А армянские кресты на стенах относятся к современному периоду». Заместитель председателя албано-удинской христианской общины Рафик Данакари говорит: «Мы, албаны-удины, приняли христианство в первом веке. Нашими апостолами являются один из 12 учеников, святой апостол Варфоломей и равноапостольный апостол Елисей... Мы почти 30 лет не могли посещать монастыри и церкви, которые находились под оккупацией». На вопрос журналиста: «Если армяне захотят приходить сюда, участвовать в богослужениях, то возможно ли такое?» Данакари отвечает: «Мы все братья по Христу, и мы не говорим армянам – не приходите, не молитесь. Но чтобы они знали, что это албано-удинская церковь». Отвечая же на вопрос, настанет ли когда-нибудь время, когда на этой земле воцарится не просто мир, а добрососедские отношения, священнослужитель говорит: «Мы со всеми, и с армянами тоже, рады будем дружить. Это от них зависит». Далее в репортаже приводится отрывок из пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева, где глава государства говорит о христианских памятниках на освобожденных территориях: «Что касается христианских памятников, религиозных, культурных на территории, которая освобождена, ни у кого не должно быть сомнений, что они будут достойно охраняться. И кстати, армянские паломники свободно могут посещать древний албанский храм Худавенг, который находится в Кельбаджарском районе». Говоря о том, готовы ли азербайджанцы вновь выстраивать добрососедские отношения с армянами, журналист отмечает, что тут мнения разделяются: «Старшее поколение, которое хорошо помнит советские времена, когда все жили в одной большой стране, скорее ответят да. А люди помладше, которые родились и выросли в годы карабахского конфликта, к своим недавним противникам относятся с большой осторожностью». В репортаже приводится отрывок с пресс-конференции президента Азербайджана, где глава государства говорит: «Они могут говорить, что у них есть какое-то государство Арцах. Нет такого государства. Не было никогда и не будет. Надо эти бредовые идеи выбросить в сторону и нормально жить как граждане Азербайджана. Мы считаем их гражданами Азербайджана, которым промыли мозги. Нужно лечить, лечить этих людей, невинных людей, которые стали жертвами азербайджанофобии, этой пропаганды против азербайджанцев. Я думаю, что время самый лучший лекарь».