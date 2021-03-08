Сенатор предупредил о риске терактов в США

Террористы могут воспользоваться слабой защищенностью южных границ США и проникнуть на территорию страны, заявил сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, передает The Washington Time.

Республиканец опасается, что послабления в миграционной политике, инициированные администрацией президента Байдена, могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности. По мнению законодателя, слабым пограничным контролем могут злоупотребить не только мигранты.

«Экономический кризис в приграничных городах со временем перерастет в кризис национальной безопасности. Потому что сегодня они дети, а завтра легко могут стать террористами», — заявил Грэм во время ток-шоу «Хэннити», его цитирует Лента.ру.

Он также добавил, что необходимо помнить о 20-й годовщине терактов 11 сентября: «Мировые террористические организации не хотели бы ничего большего, кроме как снова нанести нам удар, показать, что они все еще живы и здоровы».