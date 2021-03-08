В Швейцарии евреи поддержали мусульман

В Швейцарии еврейская община поддержала мусульман, осудивших референдум о введении запрета на ношение одежды, закрывающей лицо, а также результаты голосования, передает издание «Лехаим».

Как сообщалось ранее, около 51 процента швейцарцев поддержали такой закон, который до этого действовал на территории двух кантонов страны, а теперь станет повсеместным. Нововведение предусматривает штрафы для лиц, которые предпочитают скрывать лицо от посторонних посредством ношения никаба, бурки, банданы и аналогичных аксессуаров.

Швейцарская федерация еврейских общин и Платформа для либеральных евреев в Швейцарии заявили, что запрет, принятый 7 марта, «ограничивает и нарушает некоторые условия свободы вероисповедания». В своем совместном заявлении организации также заявили, что обеспокоены тем, что дальнейшие законодательные или федеральные народные инициативы могут еще больше подорвать свободу вероисповедания в будущем.

Раввин Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов, назвал «иронией судьбы» тот факт, что запрет вводится в то время, когда большинство людей регулярно закрывают лицо, чтобы избежать распространения коронавируса.