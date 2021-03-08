Байден: сначала американцы получат помощь, затем попробуем помочь миру

Соединенные Штаты готовы поделиться с остальным миром вакцинами от коронавируса, когда все американцы будут обеспечены препаратами. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с руководством фармацевтических компаний Merck и Johnson & Johnson.

По словам президента, в нынешнее время властям нужна максимальная гибкость в действиях, поскольку могут понадобиться дополнительные усилия по вакцинации: "Многое может случиться и измениться. Мы должны быть к этому готовы".

"Если у нас будет избыток вакцин, мы поделимся с остальным миром. Мы не можем быть в безопасности, пока остальной мир не находится в безопасности, - сказал Байден. - Сначала убедимся, что американцы получат помощь, затем мы попробуем помочь остальному миру".