Вагит Алекперов предупредил о риске дефицита нефти

Мир может столкнуться с дефицитом предложения нефти на горизонте ближайших пяти лет при отсутствии достаточных инвестиций в новые проекты. Об этом заявил президент крупнейшей российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов во время телеконференции с инвесторами.

"При отсутствии достаточных инвестиций в новые проекты есть риск уже на горизонте ближайших пяти лет столкнуться с дефицитом предложения. А это может привести к ценовой волатильности и негативно повлиять на темп роста мировой экономики", - цитирует ТАСС Алекперова.

По мнению Алекперова, нефть еще надолго сохранит важную роль как в мировом энергетическом балансе, так и в качестве сырья для производства потребительских товаров. Он отметил, что нефтяная отрасль нуждается в инвестициях для восполнения ресурсов и вовлечения в добычу новых запасов, иначе добыча нефти будет снижаться.