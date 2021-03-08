Омбудсмен Азербайджана обсудила с послом США пытки азербайджанских пленных

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла чрезвычайного и полномочного посла США в Азербайджане Ли Литценбергера.

В ходе встречи омбудсмен рассказала о миссиях по расследованию, осуществляемых Азербайджаном в населенных пунктах, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Омбудсмен отметила, что на основе фактов и доказательств, полученных в ходе этих миссий, было подготовлено и направлено в соответствующие международные организации, посольства, в том числе в посольство США, 7 отчетов о пытках и жестоком обращении с азербайджанскими пленными и заложниками со стороны Армении.

С.Алиева отметила, что встречалась с азербайджанскими военнослужащими и гражданскими лицами, взятыми в плен и заложники Арменией, интересовалась их проблемами. В то же время С. Алиева отметила, что посетила пленных армянских военнослужащих, обратила внимание на обеспечение их прав, представила им Европейскую конвенцию о правах человека, изданную на армянском языке.

Омбудсмен отметила, что с освобождением от оккупации азербайджанских территорий, которые Армения удерживала под оккупацией около 30 лет, нарушенные права вынужденных переселенцев были наконец восстановлены. Вместе с тем, омбудсмен обратила внимание на факт массового размещения мин на территории Азербайджана в период оккупации со стороны Армении. Она выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Армения не предоставила Азербайджану карту заминированных территорий.

В ходе встречи были обсуждены перспективы совместного сотрудничества в области правового просвещения.