Генсек ООН осудил насилие военных в Мьянме

Совет Безопасности ООН принял заявление генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, осудившего насилие военного режима Мьянмы против участников акций протеста, Интерфакс.

"Совет Безопасности решительно осуждает насилие против мирных демонстрантов, в том числе против женщин, молодых людей и детей", - говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

Генсек ООН от имени Совбеза призвал военных проявлять "максимальную сдержанность" и подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией. Также он потребовал незамедлительно освободить всех задержанных за участие в акциях протеста.

Проект заявления был подготовлен Великобританией, однако, как сообщают западные СМИ, из британского текста по требованию представителей Китая, России, Индии и Вьетнама были удалены формулировки с осуждением военного переворота в Мьянме и предупреждениями о возможных действиях в отношении военного режима.