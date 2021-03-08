Любитель лотерей дважды стал долларовым миллионером

Любитель лотерей из американского города Литлтон, штат Северная Каролина, который дважды за семь месяцев сорвал джекпот, назвал выигрышное число. Его историю приводит информационный портал UPI.

Виллард Вебер (Willard Weber) заглянул в магазин в городе Галифакс и заметил билет мгновенной лотереи Millionaire Maker, недавно поступивший в продажу. Он решил попытать удачу и приобрел билет. Однако, проверив дома результаты, мужчина не сразу понял, что стал долларовым миллионером.

Позже выяснилось, что Вебер разбогател на миллион долларов. Это не первый раз, когда ему повезло в лотерее: в августе прошлого года он с коллегой сорвал джекпот в четыре миллиона долларов. Приятели разделили выигрыш поровну, уплатив необходимые налоги.

Вебер утверждает, что выигрышное число, принесшее уже вторую победу — 23. «Поверить не могу, что это же число выпало и в прошлый раз», — признается он.

Прошлый денежный приз американец потратил на покупку раритетной машины Cadillac El Dorado. Текущий выигрыш он намерен сберечь на будущее.